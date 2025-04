Horóscopo do dia para Libra: veja a previsão completa

Nesta quarta (16), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Por mais enlouquecidas que as pessoas andem, elas também se encontram mais dispostas a fazer alianças do que em quaisquer outros momentos. Esse é o bom resultado do medo, faz as pessoas se unirem. Muito bom.