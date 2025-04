Horóscopo do dia para Libra: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (09), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Um pouco de silêncio fará bem a você, portanto, dentro do possível, tome distância das pessoas, fique no seu canto ruminando o que está acontecendo sem, no entanto, isso se tornar alimento de rancores ou ressentimentos.