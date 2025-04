Horóscopo do dia para Libra: veja a previsão completa

Nesta terça (01), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Procure lidar com tudo que acontecer com a maior serenidade possível, ciente de que nesta parte do caminho se apresentam todas as complicações possíveis e por haver, de modo a sua alma se tornar consciente delas.