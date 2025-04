Horóscopo do dia para Leão: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (21), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Leão: nascidos entre 23 de junho a 22 de agosto

Para você não perder tempo com o que não merece, será necessário desvalorizar as picuinhas que as pessoas enxergam como importantes, porém, sem que isso seja visto como se você desvalorizasse essas pessoas. Equilíbrio.