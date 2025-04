Horóscopo do dia para Leão: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Leão: nascidos entre 23 de junho a 22 de agosto

Se desse para expressar todas as emoções que serpenteiam no seu interior, provavelmente as pessoas ao seu redor se assustariam, porque não entenderiam nada, ou pior, entenderiam tudo errado. Vale a pena o silêncio.