Horóscopo do dia para Gêmeos: veja a previsão completa

Nesta quinta (24), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Gêmeos: nascidos entre 21 de maio a 20 de junho

O que dá certo para todo mundo não é garantido que se aplique da mesma forma a você. Evite seguir a corrente do mundo, mas procure estabelecer as particularidades do seu processo íntimo, e respeitar as idiossincrasias.