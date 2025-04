Horóscopo do dia para Gêmeos: veja a previsão completa

Neste sábado (12), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Gêmeos: nascidos entre 21 de maio a 20 de junho

Há um tipo de alegria que depende de as circunstâncias enquanto há outro tipo que vem de dentro e que se irradia, contagiando o cenário, as pessoas e as circunstâncias com bom humor e ótima disposição. Essa é essencial.