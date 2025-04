Horóscopo do dia para Gêmeos: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (05), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Gêmeos: nascidos entre 21 de maio a 20 de junho

Você sabe, por experiência, que na vida tudo acontece junto e ao mesmo tempo, e nem sempre há discernimento suficiente para separar o joio do trigo. Nesta parte do caminho o discernimento é mais necessário do que nunca.