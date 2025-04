Horóscopo do dia para Gêmeos: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (03), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Gêmeos: nascidos entre 21 de maio a 20 de junho

Falar abertamente de seus planos pode não ser uma boa ideia nesta parte do caminho, mas se você não conseguir conter seu impulso de comunicação, pelo menos fale umas coisas com certas pessoas e outras com aquelas diferentes.