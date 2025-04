Horóscopo do dia para Escorpião: veja a previsão completa

Nesta terça (29), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

Enquanto as pessoas conversam com você, tente não fazer parecer que você não tem nada a ver com o que elas contam, ou que com os problemas delas você não tem nada a fazer nem agregar. Relacionamentos são assim.