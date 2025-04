Horóscopo do dia para Escorpião: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (22), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

Por mais que sua mente seja aguçada e astuta, sempre haverá alguém com mais astúcia e capacidade de sedução que você, e do jeito que anda o mundo, é preciso andar com muito cuidado para não cair em golpes. Melhor não.