Horóscopo do dia para Escorpião: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (06), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

As promessas são lindas e motivam entusiasmo, mas na hora em que começar a ficar evidente a falta de ação, esses lindos sentimentos se converterão em decepção, com a mesma força com que se sente entusiasmo agora.