Horóscopo do dia para Capricórnio: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

A exaustão é compreensível, mas agora não seria a hora certa para tratar dela, ao contrário, é melhor você conviver com essa exaustão, com esse tédio existencial por um tempo, do que tentar resolver.