Horóscopo do dia para Capricórnio: veja a previsão completa

Nesta segunda (21), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

Encaixar todos seus desejos no estreito espaço da realidade concreta é um exercício que precisa ser feito com a serenidade de quem conta com a eternidade, e não com a precipitação de quem se orienta pela ansiedade.