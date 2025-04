Horóscopo do dia para Câncer: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (29), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Câncer: nascidos entre 21 de junho a 22 de julho

As pessoas fazem muito barulho e sua alma anda precisando tomar um pouco de distância, para não se distrair tanto, ao ponto de não conseguir refletir com sinceridade no andamento das coisas. Distância de todos.