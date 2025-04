Horóscopo do dia para Câncer: veja a previsão completa

Nesta quinta (24), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Câncer: nascidos entre 21 de junho a 22 de julho

As determinações que você amadureceu podem ser comunicadas no dia de hoje, mas com o cuidado de observar o impacto que provocam e as reações que acontecerão, para ir fazendo as devidas retificações sobre a marcha.