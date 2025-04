Horóscopo do dia para Câncer: veja a previsão completa

Nesta quarta (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Câncer: nascidos entre 21 de junho a 22 de julho

Ou as pessoas não são as mesmas de antes, ou você mudou tanto que agora enxerga as mesmas pessoas de sempre com outro olhar. De uma maneira ou de outra, isso anuncia um processo de triagem das amizades. Melhor assim.