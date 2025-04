Horóscopo do dia para Áries: veja a previsão completa

Neste domingo (27), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Áries: nascidos entre 21 de março a 19 de abril

Está tudo certo, mas o cenário anda mais incerto do que nunca. Confie no seu taco, mas cuide para não se arriscar demais, porque a incerteza do mundo promove situações que não lhe brindam com apoio e segurança.