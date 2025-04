Horóscopo do dia para Áries: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (12), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Áries: nascidos entre 21 de março a 19 de abril

Enquanto houver necessidade de ajustar contas com quem quer que seja haverá também impedimentos para você avançar em seus projetos com a velocidade e intensidade com que poderia. Faça esses ajustes o quanto antes.