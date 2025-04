Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 28 de abril

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 28/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Nada está fácil para ninguém, é isso que está acontecendo, e o melhor seria que começássemos a olhar uns aos outros com solidariedade, em vez de continuar nos tratando como se fôssemos estorvos que devem ser extirpados.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Que a vida vale a pena, não deveria haver dúvida alguma a respeito, porque as penas são garantidas, já que temos pouca capacidade de realizar nossos sonhos, mas ainda assim o pouco que realizamos é bastante.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Tomar um pouco de distância do barulho que as pessoas fazem e dos murmúrios que parecem coisas sérias, mas não passam de fofocas, essa é uma necessidade que não será suprida espontaneamente, você terá de a decidir.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Seria ótimo contar com pessoas confiáveis para dividir as responsabilidades e ficar com a alma serena de que tudo iria proceder da melhor maneira possível. Esse é o ideal que sua alma deve perseguir, agora e sempre.