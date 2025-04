Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 23 de abril

Nesta quarta (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 23/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Se você acha que a pior parte ficou sobre suas costas, melhor olhar com mais objetividade o cenário em que tudo está acontecendo, porque nada está fácil para ninguém. As dificuldades são temporárias, isso sim.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Ou as pessoas não são as mesmas de antes, ou você mudou tanto que agora enxerga as mesmas pessoas de sempre com outro olhar. De uma maneira ou de outra, isso anuncia um processo de triagem das amizades. Melhor assim.