Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 21 de abril

Nesta segunda (21), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 21/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Matematicamente, há muito mais para dar errado do que para dar certo, porém, isso, de acordo com a matemática que nossa humanidade conhece, porque a do Universo é uma matemática muito mais ampla e misteriosa.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

As limitações da atualidade não durarão para sempre, portanto, evite estender os sustos que a realidade imprime em sua alma, mas se recuperar o mais rapidamente possível para continuar tocando a bola em frente.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Em vez de ficar remoendo no que seria impossível modificar, procure tocar a bola para frente, porque ainda há muito jogo para você se envolver, e você vai poder progredir, apesar das condições prevalescentes.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Os murmúrios, comumente chamados de fofocas, parecem exercícios normais da sociedade humana, mas provocam efeitos colaterais nocivos muito acentuados, e as pessoas que os promovem fingem que não têm nada com isso.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Para você não perder tempo com o que não merece, será necessário desvalorizar as picuinhas que as pessoas enxergam como importantes, porém, sem que isso seja visto como se você desvalorizasse essas pessoas. Equilíbrio.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Ainda que pareça impossível superar as condições limitantes, não deixe, por isso, de continuar tentando, porque o pouco que você conseguir avançar será o muito de vantagem que terá num futuro nada distante. Em frente.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

De vez em quando dá vontade de fazer algumas maldades, todas, evidentemente, legitimadas por argumentos convincentes. Nada de muito errado nisso, a não ser que o exercício se transforme em atividade cotidiana.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Como anda tudo muito confuso e bastante desnorteado, agora é um momento de prestar atenção a essas pessoas que se aproximam prometendo soluções que ninguém, entre o céu e a terra, poderia garantir. Cuidado com golpes.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Se a atividade cotidiana é subvertida por acontecimentos inexplicáveis, procure se adaptar o mais rapidamente possível, sem buscar razões para isso, apenas seguindo a corrente para não se perder. Melhor assim.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Encaixar todos seus desejos no estreito espaço da realidade concreta é um exercício que precisa ser feito com a serenidade de quem conta com a eternidade, e não com a precipitação de quem se orienta pela ansiedade.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

A vertigem que os acontecimentos provocam em sua alma há de ser temperada com muito bom senso, porque apesar de intensa, não tem, por enquanto, nenhuma informação relevante para lhe transmitir. Deixe passar.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03