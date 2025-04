Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 10 de abril

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (10), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 10/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

As situações que se apresentam agora encerram potenciais interessantes, que precisam ser elaborados por você da melhor maneira possível, sem pressa, cuidando para respeitar o tempo natural dos ingredientes.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Alegria e bom humor são essenciais nesta parte do caminho, porque de cara fechada e com desânimo você não perceberá que a vida anda oferecendo atalhos e facilidades. Está tudo disponível, e o seu ânimo como vai?

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Aquilo que puder ser finalizado há de ser priorizado nesta parte do caminho, porque dessa forma haverá, no futuro, mais energia disponível para fazer outras coisas. Uma só coisa é importante não fazer agora, procrastinar.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Tem muito assunto que merece diálogo por aí, e mesmo que as pessoas não estejam todas disponíveis para o exercício, pelo menos se dedique você a pensar melhor sobre o que anda acontecendo, e seu papel em tudo.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Para sua alma continuar sintonizada com os eventos estelares, faça deste momento um refúgio onde encontrar paz e sossego, e se para isso você precisar tomar distância dos relacionamentos, faça isso mesmo. É por aí.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

A leveza é imprescindível, mas é difícil a encontrar quando sua alma fica ruminando ideias sem as comunicar. Agora, nesta parte do caminho, é importante socializar um pouco mais, para encontrar essa leveza.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Foque sua energia naquilo que pretende conquistar, porque mesmo que a conquista não seja definitiva, pelo menos você avançará algumas casinhas nesse jogo. Não se trata de finalizar, mas de participar do jogo.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Todas as pessoas passaram por situações traumáticas, mas nem todas estacionaram nos traumas, muitas delas aproveitaram essas condições e as trataram como plataformas sobre as quais construíram outra vida.