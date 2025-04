Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 09 de abril

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (09), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 09/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Este momento encerra potencialidades muito interessantes, sementes de acontecimentos futuros que precisam ser cuidadas para germinar com alegria e determinação. Nada veloz, tudo em seu tempo natural.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Se houver ânimo, bom humor e alegria de sua parte, haverá também olhos para perceber que a vida oferece atalhos e facilidades nesta parte do caminho. É preciso ter atenção, mas sem que essa seja severa nem rigorosa.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Procrastinar é tentador, mas não seria sábio de sua parte, porque aquilo que puder finalizar será o tanto de energia vital que ficará disponível no futuro próximo para você se dedicar a outros assuntos mais interessantes.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

É fácil erguer o dedo acusador, porque a alma se esconde por trás do discurso moralista, fingindo que o problema é sempre dos outros, daqueles misteriosos outros que sempre levam a culpa. É hora de parar com isso.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

A pretensão de maior segurança e conforto materiais é legítima e está ao seu alcance a conquistar, porém, tudo há de ser feito de acordo com planos bem elaborados, tanto quanto entender o tempo envolvido na realização.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Tome as iniciativas que achar pertinentes, mas cuide para que os motivos dessas sejam puros e sinceros, desprovidos de ressentimento, porque se houver qualquer mancha nesses, os resultados serão de acordo. Melhor não.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Um pouco de silêncio fará bem a você, portanto, dentro do possível, tome distância das pessoas, fique no seu canto ruminando o que está acontecendo sem, no entanto, isso se tornar alimento de rancores ou ressentimentos.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Socializar mais do que o habitual será uma forma de aliviar o peso que sua alma carrega nesta parte do caminho, porque no barulho social você se distrairá e as coisas parecerão mais leves, porque assim são de fato.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Enquanto você continuar respirando, seu propósito de vida é vigente e ativo, mesmo que você seja inconsciente desse. Melhor seria que você tivesse consciência e se movimentasse intencionalmente nesse sentido.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Os ressentimentos são como vampiros que moram em sua casa e que ficam dilapidando seus recursos energéticos. Quanto antes você se livrar desses vampiros e renascer das cinzas do passado, melhor será para todos.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Quem não arrisca, não petisca, reza o ditado, e quando o assunto é almoço, os últimos serão os últimos mesmo, porque a comida terá acabado. Por mais que haja frases motivacionais, na prática a teoria é outra.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03