Horóscopo do dia para Virgem: veja a previsão completa

Nesta quinta (13), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Virgem: nascidos entre 23 de agosto a 22 de setembro

Não seria o caso de você compactuar com tudo que é proposto, mas tampouco seria o de aceitar incondicionalmente as propostas. Há de haver um lugar de equilíbrio, para que todas as pessoas envolvidas se sintam confortáveis.