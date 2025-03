Horóscopo do dia para Virgem: veja a previsão completa

Nesta terça (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Virgem: nascidos entre 23 de agosto a 22 de setembro

As pessoas que sua alma usa de referência na atualidade, e com as quais conversa mentalmente, são as que produzem complicações que aparentemente não deveriam acontecer, mas acontecem. Você vai superar tudo isso.