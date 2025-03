Horóscopo do dia para Touro: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (15), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Touro: nascidos entre 21 de abril a 20 de maio

Levando em consideração as condições gerais do mundo você perceberá com clareza a razão de seus interesses demorarem tanto para se realizarem. Está tudo de ponta-cabeça, é impossível não ser afetado por isso.