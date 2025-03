Horóscopo do dia para Touro: veja a previsão completa

Nesta segunda (10), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Touro: nascidos entre 21 de abril a 20 de maio

Aquilo que fica claro para você não é necessariamente percebido por todas as pessoas com que compartilha esta parte do caminho. Procure investigar em silencio se as suas percepções batem com as dessas pessoas. Investigação.