Horóscopo do dia para Touro: veja a previsão completa

Neste domingo (02), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Touro: nascidos entre 21 de abril a 20 de maio

Ter de lidar com certas pessoas dá nos nervos, porém, aí estão elas e não dão sinais de que desaparecerão. Portanto, vale a pena você aceitar as condições atuais do destino e fazer o melhor com o que está disponível.