Horóscopo do dia para Sagitário: veja a previsão completa

Nesta quinta (27), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

Em muitos momentos parecemos ser empurrados a tomar decisões que, de fato, não são tão urgentes nem tampouco importantes, porém, as pessoas as fazem parecer assim como produto da ansiedade. Tome cuidado com a ansiedade.