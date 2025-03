Horóscopo do dia para Sagitário: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

Agora não é hora de tomar decisões definitivas, mas de manter a bola no jogo até que as coisas se mostrem mais consistentes. Permaneça no dinamismo, mudando de um lugar a outro, mesmo que pareça sem eira nem beira.