Horóscopo do dia para Sagitário: veja a previsão completa

Neste sábado (15), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

Nem você, que nasceu neste signo, consegue se desapegar do passado com a velocidade que a alma requereria, porque as tradições e a vontade de pertencer à normalidade acabam pesando muito. O futuro é melhor.