Horóscopo do dia para Peixes: veja a previsão completa

Nesta quarta (12), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro a 20 de março

Tome decisões firmes e assertivas, mesmo que no seu interior não tenha tanta certeza assim sobre o que seria mais correto fazer. Nesta parte do caminho seus dilemas interiores não devem pesar mais do que as ações firmes.