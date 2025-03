Horóscopo do dia para Libra: veja a previsão completa

Nesta sexta (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Para que a vida não fique acontecendo enquanto você fica pensando e sonhando, é preciso preencher seu tempo com atividades objetivas, as quais, mesmo não sendo as que você apreciaria, ajudarão bastante com a realização.