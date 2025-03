Horóscopo do dia para Libra: veja a previsão completa

Nesta quarta (19), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Procure fazer as pazes com sua própria alma, porque não há nada que ficar se recriminando por ter, supostamente, tomado as decisões erradas. Você comprovará, no andar da carruagem, que está tudo certo. Em frente.