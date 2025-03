Horóscopo do dia para Leão: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (09), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Leão: nascidos entre 23 de junho a 22 de agosto

Nem todas as pessoas merecem sua proteção, é necessário sua alma começar a selecionar com compreensão amorosa as pessoas que merecem sua proteção, e tomar distância daquelas que começaram a abusar de seu altruísmo.