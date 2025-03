Horóscopo do dia para Leão: veja a previsão completa

Nesta terça (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Leão: nascidos entre 23 de junho a 22 de agosto

As boas mudanças começam com ideações entusiastas a respeito do futuro, as quais, apesar de serem impraticáveis de imediato, não devem ser descartadas, porque o sentimento entusiasta é sagrado. É o impulso divino.