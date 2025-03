Horóscopo do dia para Gêmeos: veja a previsão completa

Neste domingo (30), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Gêmeos: nascidos entre 21 de maio a 20 de junho

A construção do destino se faz aos trancos e solavancos existenciais, não há outra maneira de o fazer. Por isso, evite se preocupar com as idas e vindas ou com as incertezas, tudo faz parte do jogo.