Horóscopo do dia para Gêmeos: veja a previsão completa

Nesta segunda (17), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Gêmeos: nascidos entre 21 de maio a 20 de junho

Na maior parte do tempo as pessoas prometem mais do que são capazes de cumprir, porque confundem narrativas com realidade concreta. Isso pode ser inofensivo muitas vezes, mas não agora. Agora é hora de realizar.