Horóscopo do dia para Gêmeos: veja a previsão completa

Nesta terça (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Gêmeos: nascidos entre 21 de maio a 20 de junho

Enquanto as perspectivas se abrem e você se entusiasma com elas, chega uma hora em que se torna necessário colocar os pés no chão e escolher a dedo o que você prefere, para, aí sim, apostar todas suas fichas.