Horóscopo do dia para Gêmeos: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (03), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Gêmeos: nascidos entre 21 de maio a 20 de junho

Comunique suas ideias, entusiasme as pessoas com as visões que sua alma anda tendo sobre o futuro. Desenhe perspectivas que ampliem o entendimento, nadando contra a corrente negativa que se abate sobre o mundo.