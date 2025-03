Horóscopo do dia para Capricórnio: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (24), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

Com tanta coisa para fazer, procure você se distrair o menos possível com os afazeres domésticos ou com a rotina, porque esses podem ser deixados de lado temporariamente para você atender outros assuntos.