Horóscopo do dia para Capricórnio: veja a previsão completa

Neste domingo (09), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

Ansiar participar do bom e do melhor que o mundo possa oferecer é um destino ambíguo, porque o topo do mundo é feito de crueldade e manobras de duvidosa reputação. Foque você em princípios mais elevados do que esses.