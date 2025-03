Horóscopo do dia para Áries: veja a previsão completa

Nesta terça (25), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Áries: nascidos entre 21 de março a 19 de abril

Tome as iniciativas necessárias sem se importar com as consequências, porque ainda que essas pareçam fora da hora, na verdade foram amadurecidas nas semanas anteriores, com o esforço mental e emocional.