Horóscopo do dia para Aquário: veja a previsão completa

Nesta segunda (17), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Aquário: nascidos entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro

Permita que as coincidências tomem as rédeas das decisões que você precisa tomar, porque se você se ativer exclusivamente às razões lógicas, a conta não vai fechar e você só vai se angustiar com isso. Coincidências.