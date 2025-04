Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 31 de março

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (31), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 31/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Importante mesmo é preservar a ordem dos acontecimentos, respeitando cada passo e cada capítulo, de modo a que tudo proceda da forma mais organizada possível. Só assim os grandes planos serão realizados.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

A complexidade dos relacionamentos sociais que envolvem interesses materiais é tamanha que dá a impressão de que seria impossível convencer as pessoas a fazerem as necessárias concessões para todo mundo se dar bem.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Só você deve saber da totalidade de seus planos, e se você não conseguir conter o impulso de se comunicar, então pelo menos divida as informações em pedaços, com algumas pessoas isso, com outras pessoas aquilo.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Para que suas ideias sejam apreciadas e valorizadas pelas outras pessoas não é suficiente que você as expresse em palavras ou desenhos, é precisa fazer um plano para ver como as tornar obras concretas. Aí sim!

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Amadureça seus planos em silêncio, porque ainda que você sinta vontade de os compartilhar, seria melhor continuar pensando e refletindo o máximo possível, porque o número de pessoas confiáveis andou se reduzindo.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Os acordos que sejam feitos nesta parte do caminho tendem a produzir resultados muito bons ao longo dos tempos vindouros, mas o importante é você não pretender que tudo aconteça de imediato. O tempo importa.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

O cenário se complicou além do que você pretendia ou desejava, mas isso não há de se converter em combustível de ansiedade, porque as complicações são naturais, dado o tamanho de suas pretensões. Lide bem com tudo.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Convencer as pessoas a unirem esforços com você para materializarem os projetos é a janela de oportunidade que se encontra disponível durante a maior parte desta semana em andamento. Aproveite muito.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Discernimento e imparcialidade são virtudes imprescindíveis para você lidar com os assuntos em andamento durante esta semana, porque as coisas andam misturadas demais e sua alma está cansada, prestes a chutar o balde.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Esse bom entendimento que você anda conquistando com certas pessoas é algo para se cultivar e preservar ao longo do tempo, porque nada seria melhor para a construção do seu destino que bons relacionamentos.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Construa um ambiente seguro para desenvolver seus projetos e empreender o quanto antes suas intenções, porque o tempo propício para esse movimento é curto. Que isso, porém, não seja alimento para a ansiedade.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03