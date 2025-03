Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 30 de março

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (30), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 30/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

A mente humana, com suas limitações, não consegue compreender tudo que está envolvido nesta parte de sua história, mas de todo modo, temos de participar, dentro do alcance de nosso entendimento. Faça seu esforço.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Ainda que você não tenha clareza, nesta parte do caminho, para entender tudo que está acontecendo, as sensações definem com certeza e você não precisa decifrar nada, apenas se entregar a esse mundo de sensações.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

A construção do destino se faz aos trancos e solavancos existenciais, não há outra maneira de o fazer. Por isso, evite se preocupar com as idas e vindas ou com as incertezas, tudo faz parte do jogo.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

O mundo e as pessoas andam tão enlouquecidos, que você não pode esperar que ninguém expresse sentimentos positivos e animadores, pelo contrário. Vale a pena se distanciar um pouco e selecionar as atividades com lucidez.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Aquelas que foram ideias ótimas nalgum dia do passado agora se mostram contraproducentes. A partir de agora você vai ter de se reinventar, e quanto mais profunda e radical seja essa reinvenção, melhor será para você.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Está tudo bem, apesar de todas as distorções que acontecem. Procure se acalmar, porque viver aos sobressaltos não ajudará ninguém e, ainda por cima, provocará distorções nos relacionamentos. Melhor isso não.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Melhor você não esperar que as coisas fiquem em ordem como era antes, porque, definitivamente, o mundo nunca mais será como foi um dia, está tudo de ponta-cabeça e teremos todos de aprender a lidar com isso. É assim.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Por mais que você queira fazer tudo, o dia continuará tendo vinte e quatro horas e se impondo como a medida que limita a ambição e os desejos. É hora de você selecionar direito em que vai se envolver, e com quem.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

O tempo da existência é breve, mas a ambição é enorme, produzindo desejos que seria interessante satisfazer, porém, como fazer caber tudo no breve espaço da existência? Essa é a equação que a alma tem de resolver.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

O passado fica para trás, como deveria, e o futuro, incerto, acena com entusiasmo para que você se lance à aventura, sem cinto de segurança. Agora é quando a alma precisa tomar decisões bastante importantes.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Enquanto sua alma continuar tentando consertar tudo de uma tacada só, continuará errando também, porque o que se encontra disponível, por enquanto, é você organizar as pequenas coisas do dia a dia.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03