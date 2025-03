Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 29 de março

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (29), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 29/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo e com pouca clareza sobre qual seria o melhor rumo a tomar, que no fim o que sua alma precisa é reservar o máximo de tempo possível para descansar e manter a mente lúcida.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Está tudo muito louco, mas assim mesmo é o jogo da vida, porque se tudo estivesse em paz, na maior tranquilidade, isso significaria que sua consciência ficou alienada de tudo que anda acontecendo no mundo e na humanidade.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Muitas são as coisas que você poderia fazer, mas nem todas seriam benéficas e produtivas. Vale a pena você considerar com lucidez tudo que se encontra disponível, e selecionar a dedo as atividades em que vai se envolver.