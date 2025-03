Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 23 de março

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 23/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Faça o possível e também o impossível, porque nesta parte do caminho se sentam à mesa de negociação os anjos e os demônios, e tudo precisa ser passado em revista pela sua alma, para defender seus interesses.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Não importa o grau de dificuldade que você tenha de enfrentar para executar avanços mínimos, continue em frente e se queixe o menos possível, porque o tempo que você gastaria em queixas é o mesmo tempo do avanço possível.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Por mais temor que a exposição lhe provocar, aceite as condições da vida mesmo assim e se lance ao palco para expressar suas ideias. Você receberá críticas e contradições, com certeza, mas isso pouco importa. Em frente.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Sem atrevimento, as coisas continuarão até bem, porém, sem essa graça intensa que sua alma busca experimentar. Para que essa graça volte a dar as caras, você vai ter de assumir alguns riscos. Não há outro jeito.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

A alma humana somente conhece o que percebe, o resto é tudo teoria, que pode ou não ser verdade. Agora, o que você percebe não se apaga da consciência, porque produz movimentos estruturais que renovam o contato com a Vida.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Temer não dar conta do recado faz parte das experiências interiores da alma, mas deixar de tomar as atitudes concretas por temor de falhar, isso não é uma experiência da alma, mas produto das limitações da educação.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Agora não é hora de tomar decisões definitivas, mas de manter a bola no jogo até que as coisas se mostrem mais consistentes. Permaneça no dinamismo, mudando de um lugar a outro, mesmo que pareça sem eira nem beira.