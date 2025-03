Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 21 de março

Nesta sexta (21), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 21/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Há males que vêm por bem, e há malas que vêm por trem, enquanto outras vão para Belém. As piadas servem para você aceitar as agruras da vida, compreendendo que elas se encaixam bem no andar da carruagem do destino.